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Mersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

MERSİN'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Mersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi. Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Mersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralıMersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralıMersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralıMersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı

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