HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama

Mersin’de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama

29.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de Nevruz Bayramı öncesi, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mart’ta merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde Nevruz Bayramı öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin’de PKK/KCK operasyonuna 7 tutuklama

Mersin’de Nevruz Bayramı öncesi, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mart’ta merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde Nevruz Bayramı öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay!Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

MSB’den “Süper Ay”lı paylaşım

MSB’den “Süper Ay”lı paylaşım

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

PKK itirafçısının mektubu 27 yıllık gizemi çözdü

Ekrem İmamoğlu'ndan Osman Nuri Kabaktepe'ye ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili isme dikkat çeken ziyaret

Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay! Mete Yarar canlı yayında 'Söyleyeceğim çok önemli' diyerek duyurdu

Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay!

MGK yarın toplanacak

Kritik MGK yarın toplanıyor

İSG geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 İSG geç başvuru ücreti

İSG geç başvuru ücreti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.