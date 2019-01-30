Mersin’de suç makinesi şahıs yakalandı

Mersin’de haklarında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan zanlı ve arkadaşı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok olaya karışan ve tetikçilik yaptıkları iddia edilen A.A. ve arkadaşı E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahısların merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde olduğunu tespit eden ekipler, bölgede şahısları bulmaya çalıştı. Deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları ileri sürülen şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, A.A.’yı markette alışveriş yaptığı sırada, arkadaşını ise belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca E.Ö.’nün üzerinde A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik de çıktı.

Haklarında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak, kasten öldürme, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit ve yağma gibi 11 suçtan yakalama kararı olan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

