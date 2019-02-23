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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye bahçesine çalışmaya giden 16 tarım işçisinin içinde bulunduğu Nezir Sarıgül yönetimindeki 33 CAC 03 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Abdul Ahmet Jura (31) yaşamını yitirdi, şoför Nezir Sarıgül ile 15 işçi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta müdahale edilen Nezir Sarıgül gözaltına alınırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- YenidenMersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- YenidenMersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- YenidenMersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

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