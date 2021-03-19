HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de tefecilik operasyonuna 2 tutuklama

Mersin’de tefecilik operasyonuna 2 tutuklama

19.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ile H.A. tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Korkunç görüntü: Sokak ortasında ceset bulunduKorkunç görüntü: Sokak ortasında ceset bulundu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Son Dakika: Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı! Çok sayıda işçi gazdan etkilendi

Fabrikada korkutan patlama! 30 işçi hastanelik oldu

Son Dakika: HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili AYM'den flaş hamle

AYM'den flaş 'HDP' hamlesi

Temel Karamollaoğlu kimdir? Temel Karamollaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Temel Karamollaoğlu kimdir?

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu! 'Hormon mu kullanılıyor?'

Çileğin şeklini bozuldu! 'Hormon mu kullanılıyor?'

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

İşte bu haftanın Koronavirüs risk haritası...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.