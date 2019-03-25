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Mersin'de terör operasyonu: 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

MERSİN’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si tutuklandı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, örgütle irtibatlı olduklarından şüphelenilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7’si Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Mahkeme heyeti 8 kişiyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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