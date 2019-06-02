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Mersin'de trafiğe havadan takip

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

MERSİN’de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara çıkarken, jandarma da bölgede herhangi bir kural ihlali ve kazaya karşı havadan helikopter ve drone ile denetim gerçekleştirdi.  'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de trafiğe havadan takip

Atike Ceylan KAÇAR/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN’de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara çıkarken, jandarma da bölgede herhangi bir kural ihlali ve kazaya karşı havadan helikopter ve drone ile denetim gerçekleştirdi.
'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için çalışmalar sürüyor. Plan kapsamında Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yapılıyor. Mersin-Erdemli Otoyolu ve Mersin-Silifke D-400 karayolu üzerinde 12 jandarma trafik timi, 9 asayiş timi, 4 motorlu asayiş timi, 1 olay yeri inceleme timi ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden de 6 ekibin katılımıyla helikopter ve drone'lar ile havadan trafik denetimi yapıldı. Yapılan kontrolde toplam 4 saat içerisinde 2 bin 47 araç kontrol edildi. Trafik kural ihlali yaptığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 TL trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi. Bu arada 9 günlük bayram tatili boylunca İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince helikopter ve drone ile havadan trafik kontrolü sürdürüleceği öğrenildi.

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Mersin'de trafiğe havadan takipMersin'de trafiğe havadan takipMersin'de trafiğe havadan takip

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