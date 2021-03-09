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Mersin’deki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

09.03.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın eşi ile HDP’nin eski il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart tarihinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Mersin merkezli Diyarbakır ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın eşi ile HDP’nin eski il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart tarihinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Mersin merkezli Diyarbakır ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP’nin eski Mersin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, HDP Mersin eski il eşbaşkanlarından, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın eşi M.I. ile Toroslar eski ilçe başkanı A.K., Akdeniz eski ilçe başkanı M.G. ve parti üyesi B.Ö. tutuklandı.
Zanlılardan il yöneticisi R.E. ’ev hapsi ve adli kontrol’, Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ’yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol’ ve eski il eşbaşkanı Z.Ö ile parti üyesi Z.İ. ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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