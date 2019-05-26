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Mersin'deki tarihi zeytin ağaçları için tescil çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Mut ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescillenen bin 300 yıllık zeytin ağacının ardından ilçede yeni tespit edilen iki ayrı tarihi zeytin ağacının tescillenmesi için çalışma başlatıldı - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır: - "İlgili kurum ve kuruluşlara müracaatlar için süreci başlatmış durumdayız"

MERSİN (AA) - Mersin'in zeytin üretim merkezlerinden Mut ilçesinde, "anıt ağaç" olarak tescilli bin 300 yıllık zeytin ağacının ardından ilçede yeni tespit edilen iki ayrı tarihi zeytin ağacının tescillenmesi için çalışmalara başlandı.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki zeytin ve zeytinyağı üretiminin köklü tarihi geçmişe sahip olduğunu anlatarak, bu değerleri yaşatma gayreti içerisinde bulunduklarını söyledi.

İlçenin Akdeniz Bölgesi'nde en çok zeytin ağacına sahip olduğunu aktaran Akyüz, "Organik tarımın son derece önemli olduğu günümüz dünyasında organik olarak üretilen Mut zeytini ve zeytinyağının dünya pazarlarındaki yeri giderek artmaktadır." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Haydar Mahallesi'ndeki gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan zeytin ağacının yaklaşık bin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu ağacın 2009 yılında "anıt ağaç" olarak tescillendiğini hatırlattı.

Kurtuluş ve Çortak mahallerinde de bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen iki zeytin ağacının olduğunu bildiren Bayır, şunları kaydetti:

"Biz bu tarihi zeytin ağaçlarımızın tescil çalışmalarına başladık. İlgili kurum ve kuruluşlara müracaatlar için süreci başlatmış durumdayız. Geçmişten geleceğe uzanan, tarihe ışık tutan hazinelerimizi açığa çıkarmak için tescil çalışmalarına başladık."

Bayır, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta çiftçilerle iftarda bir araya geldiğinde Mut'taki anıt ağaçtan bahsettiğini anımsatarak, ilçedeki bu değerlerin korunması ve tanıtımı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Çortak Mahallesi Muhtarı Osman Örs de mahalleye bağlı Gülincir mevkisinde yeni bir tarihi zeytin ağacı bulunduğunu aktararak, gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçtiklerini aktardı.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Abdullah Tatlı da mahallelerindeki tarihi zeytin ağacının atalarından kendilerine miras kaldığını anlatarak, "Dedemden anneme, annemden de bize kaldı. Şimdi de torunlara kalacak. Bakımlarını sürekli yapıyoruz." dedi.

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