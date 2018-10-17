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Mert bebek, duymak için ameliyat olacağı günü bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Mert bebek, duymak için ameliyat olacağı günü bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki down sendromlu işitme engelli Mert Yaşar Dursun, duymak için ameliyat olmayı bekliyor.

İki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle uzun süredir Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Mert bebeğin ailesine, çocuklarına hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren elektronik tıbbi cihaz takılması gerektiği söylendi.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, cihazı yurt dışından getiren firmanın kurdaki değişikliği gerekçe göstererek cihazın fiyatını 2 kata yakın arttırdığını öğrendi.

Hastane yetkilileri de cihaz için devletin karşıladığı rakam ile firmanın fiyatı arasında oluşan farkın yüksek olması nedeniyle ameliyatın şu an için yapılamayacağını Dursun ailesine belirtti.

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan baba Ahmet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert'i ameliyatı için hastane yatırmaya gittiklerinde hastane yetkililerinin firmanın cihaz fiyatını yükselttiğini ifade ettiklerini söyledi.

Mert'in bir an önce duyma yetisini kazanarak konuşmayı öğrenmesini istediklerini ifade eden Dursun, "Mert’in ihtiyacı olan koklear implant cihazı satan firma döviz kuru nedeniyle cihazın fiyatını artırmış. Böyle olunca da ülke genelinde bu alandaki ameliyatlar durdurulmuş. Ameliyat için yeni bir tarih belirlense biz bekleriz ama Mert’in bekleyecek durumu yok. Çünkü down sendromlu olduğu için geç kalınırsa hiç konuşamayabilir." dedi.

Dursun, evladının durumuyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

Yetkililer, tedarikçinin kur dalgalanmasını ileri sürerek yüksek oranda fiyat artırımının incelenmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulduğunu kaydetti.

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Down Sendromlu Mert Yaşar Kapaklı Tekirdağ

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