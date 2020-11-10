Mert Yağız Köksal: Şırıngalı çikolata yerken hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuk 'asli kusurlu', imalatçı ve kantin sahibi 'tali kusurlu' bulundu

İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre Köksal'ın ölüm nedeni yabancı bir cismin solunum yollarını tıkaması.

Bir yılı aşkın süren soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Köksal'ın ölümünün ardından okul görevlileri ve idarecileri, kantin sahibi, ürünün imalatçısı ve Köksal'ın ilk muayenesini gerçekleştiren sağlık çalışanlarını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İddianamede olayın 7 yaşındaki Köksal'ın "tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu" meydana geldiği; çocuğun "asli kusurlu", şırıngalı çikolata imalatçısının ve kantin sahibinin ise "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Fason ürün imalatçısı olduğunu beyan eden şüpheli Yunus Taycı ve ilgili yönetmeliğe aykırı bir biçimde ürünü kantinde sattığı iddia edilen Neşe Yavuz ise Mert Yağız Köksal gibi "asli" değil, "tali kusurlu" sayıldı.

Okul müdürü ve müdür yardımcıların dosyasının ise "görevi ihmal suçu yönünden değerlendirme yapılmak üzere" Ankara Memur Suçları Bürosu'nda soruşturma aşamasında olduğu kaydedildi.

İddianamede Mert Yağız Köksal'ın "plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu" ve böylece "kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu" hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Köksal'ın ölümüne neden olan şırıngalı çikolatayı piyasaya süren şüpheli Yunus Taycı'nın ürünü ilk olarak 2017 yılında İstanbul TÜYAK fuarında gördüğü ve fason olarak üretip toptancılara sattığı beyanı da iddianamede yer alıyor.

Taycı'nın ise ürünün üzerinde elle çıkarılması gerektiği ve ağıza alınmasının tehlikeli olduğu gibi bir uyarı yazısının bulunmaması sebebiyle tedbirsiz ve dikkatsiz davranarak olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğu belirtiliyor.