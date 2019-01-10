Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

1999 yılında TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı da, 25. ve 26. dönemlerde AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştı. Kavakçı ailesinin bürokraside üst yönetimlere gelmesi, sosyal medya başta olmak üzere milletvekili düzeyinde bazı tepkilere neden oldu. Mariam Kavakçı, kendisi hakkında yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Merve Kavakçı’nın eski eşi, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da Mariam Kavakçı üzerinden başlatılan tartışmanın bir linçe dönüştüğünü ifade etti. Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak atanmasını “adaletsiz sistem üzerinden eleştirenlere bir sözü olmayacağını” ifade eden İslam, “Mariam Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldıranlar bir arada yaşama hayallerimizi yıkıyorlar” dedi. 1999 yılında Merve Kavakçı ve kızlarına yine linç girişimi yapıldığını hatırlatan ve olayın videosunu paylaşan İslam, “Saray kötüdür ama linç bunlardan da kötüdür. Sarayı ortadan kaldırabilirsiniz ama lince katılanlar bu utancı hayat boyu taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı.

İslam’ın sosyal medya hesabı Twitter’da Mariam Kavakçı ile ilgili olarak yaptığı paylaşımlar şöyle: Sayın Mariam Kavakçı ataması hakkındaki tweetler konusunda yorum yapmakta tereddüt etmemin nedeni kendileriyle beş yıldan fazla baba - kız hukuki ilişkimizin olması. İşin bir lince dönüşmesi karşısında susmanınsa insani değerler açısından bir sefalet olduğunu düşünüyorum. 'DANIŞMANLIK İÇİN GÜVEN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILIR' Mariam Kavakçı atamasına adaletsiz sistem adına yapılan itirazlara söyleyecek bir şeyim yok. Ancak danışmanlık hizmeti özellikler taşıyan bir görevdir. İş mahremiyeti de içerdiğinden genellikle bir yarışma çerçevesinde değil de güven üzerinden değerlendirme yapılır. 'DÖRT YILLIK FAKÜLTE YETERLİ' Milletvekilleri de danışmanlarını seçerken sınav açmaz, kendi çalışma tarzlarına uygun olan adayları işe alırlar. Bu nedenle Mariam Kavakçı'nın işe alımında tek seçici işverendir yani Cumhurbaşkanlığıdır. Dört yıllık fakülte eğitimi de bunun için yeterlidir. "Fotoğraflar kendisine ait değil"

Mariam Kavakçı'ya hayat tarzı üzerinden saldıranlar bir arada yaşama hayallerimizi yıkıyorlar. Kullanılan fotoğrafların büyük çoğunluğunun kendisine ait olmadığını ve bir algı yönetimi yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ona ait olsa da bu şekilde yaklaşmak bir linçtir...

'İLLE DE BİR ŞEY KINAYACAKLARSA...' Mariam Kavakçı'ya kendi algıladıkları İslam Ahlakı üzerinden de saldırılıyor. Onlara tavsiyem önce ortadaki tabloyu araştırıp incelemeleri. Teyit etmeleri. İlle de bir şeyleri kınayacaklarsa bu işe hırsızlıklardan, yolsuzluklardan ve OHAL-KHK zulümlerinden başlamaları. 'O DERECE BAŞARILIYDI Kİ...' Sayın Mariam Kavakçı'nın formasyonuna gelince: Kendisi Texas Üniversitesi'nde "Konuşma Bozuklukları" üzerine doktora yaptı. O derece başarılıydı ki henüz bir Yüksek Lisans öğrencisiyken kendisine hasta bakma özel izni verdiler. Kanaatimce bu yeterlidir. 'BENİM TAVSİYEM AKADEMİSYEN OLMASIYDI' Benim kendilerine tavsiyem akademide yani Texas Üniversitesi'nde kalması ve akademisyen olmasıydı. Kişisel görüşüm ileride bu alanın önemli bir teorisyenlerinden olabileceği yönündeydi. Hala öyle. Sayın Mariam Kavakçı daima yaşından olgun davranışlar gösteren biri oldu. 'İLK LİNCİNİ 6-7 YAŞLARINDA YAŞADILAR' Bunun başlıca nedeni, ne yazık ki, ilk lincini kardeşi Fatima ile birlikte 6-7 yaşlarında yaşamış olması ve bu acı tecrübeyi her ikisinin de çok olumlu bir olgunluğa dönüştürmeleri. Beş yıllık baba-kız ilişkisinde her ikisinden de çok şey öğrendim. İkisine de müteşekkirim.