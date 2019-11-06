MERYEM'İN 'KAHRAMANI' KIZ KARDEŞİ RABİA OLACAK

Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde yaşayan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan imam hatip ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Bakır'a, 2 ay önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik iliği yetmezliği olan aplastik anemi teşhisi konuldu. Doktorların ilik nakli olması gerektiğini söylediği Meryem'e 11 yaşındaki kız kardeşinin iliği uyumlu çıktı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle aile, küçük kızı nakil için İstanbul'a getiremedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NAKİL OLACAK

Meryem, 2 hafta önce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Kemik İliği Nakil Merkezi’ne yatırıldı. Tüm testleri tamamlanan Meryem’in kemoterapi tedavisine de başlandı. Meryem, önümüzdeki hafta, kendisiyle birlikte İstanbul'a getirilen kız kardeşi Rabia’dan alınacak ilikle hayata tutunacak.

‘HAYAT KURTARMAK KAHRAMANLIKTIR’

Ablası iyileşsin diye ona kemik iliği vermeyi kabul eden Rabia Bakır ise korkmadığını, herkesin bağışçı olması gerektiğini söyledi. Rabia, örnek olacak bir çağrıda bulunarak, "O kadar da zor bir şey değil. Altı üstü bir iğne ile ilik alınacak. Çok seviniyorum ablam iyileşecek. Onun hayatını kurtaracağım için çok mutluyum. Ablam için elimden gelen her şeyi yaparım. Bir hayat kurtarmak kahramanlıktır. Herkes bir kahraman gibi davransın ve iliği tutan hastalar için bağış yapsınlar. Altı üstü bir iğne, korkacak hiçbir şey yok" dedi.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI BİZE EL UZATTI’

Ayakkabı boyacılığı ile 3 çocuğunu büyütmeye çalışan baba Enver Bakır ise "Meryem ilk çocuğumuz. Kurban Bayramı'nın ikinci günü kızımı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan kan değerleri düşük diye Van’a gönderdiler. Teşhis orada kondu. İlik nakli olacak dediler. Ailece ilik için tahliller verdik. Rabia'nınki tuttu. İstanbul'a gelmeye imkanımız yoktu. Sağlık Bakanlığı arayarak bize destek oldu ve Ümraniye Hastanesi'ne getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bize sahip çıktılar. Meryem’in tedavisi için burada 6 ay konaklayacağız. Yüksekova imkansızlıkların olduğu bir yer. Günde 40-50 lira ancak kazanabiliyorum. Allah'a çok şükür ona da hamdolsun gene de" diye konuştu.