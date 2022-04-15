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Mesafe her geçen gün azalıyor! Karadeniz bir mahalleyi tehdit ediyor

15.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da şiddetli dalgaların neden olduğu kıyı erozyonu bir mahalleyi tehdit ediyor. Evlerin denize mesafesi 30 metrelere düşerken dalgaların kumsalı yok ettiğini söyleyen Nuri Yıldız "Evlerimiz çok yakın. Su böyle giderse alır, gider" diye konuştu.

Mesafe her geçen gün azalıyor! Karadeniz bir mahalleyi tehdit ediyor

Samsun Terme'de şiddetli dalgaların neden olduğu kıyı erozyonu bir mahalleyi tehdit ediyor. Evler ile deniz arasındaki mesafe her geçen gün daralırken mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Dalgaların kumsalı yok ettiğini söyleyen Nuri Yıldız "Evlerimiz çok yakın. Su böyle giderse alır, gider" dedi.

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MESAFE 30 METRELERE KADAR DÜŞTÜ

İlçenin 58 haneli Sancalı Mahallesi'ndeki kumla kaplı kıyı şeridi, rüzgarla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle aşınıyor. Aşınma nedeniyle deniz, karaya doğru sokuluyor. Evler ile deniz arasındaki mesafe her geçen gün daralıyor. Bazı evlerin denize uzaklığı 30 metrelere kadar düştü. Kıyı erozyonu, mahalle yoluna yaklaştı. Hem toprak hem de ağaç kaybı yaşayan mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

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"ŞİMDİ EVLERİMİZE VE YOLA YAKLAŞTI"

Mahallede oturan Okay Zorlu, değişen iklim koşulları nedeniyle dalgaların artmaya başladığını belirterek, "Hemen yakınında dalgakıran var ama yetmediği yerlerde deniz karadan yemeye başladı. Denizin kenarında çam ağaçlarım vardı, onları tamamen yerinden söktü. Deniz suyu normalde 150 metre uzağımızdaydı fakat şimdi evlerimize ve yola yaklaştı" dedi.

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"SU BÖYLE GİDERSE ALIR, GİDER"

Dalgaların kumsalı yok ettiğini söyleyen Nuri Yıldız da "Evlerimiz çok yakın. Su böyle giderse alır, gider. Tedirginiz, korkuyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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