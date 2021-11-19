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Mesajla bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

19.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mesajla bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye meydan dayağı

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi.

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CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakaladı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Bir süre tartıştıkları şahsı darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz
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