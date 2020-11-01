Meslek değişikliği... İkizler Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte ikizler Burcu Kasım aylık burç yorumu...

İkizler burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay yaşam düzeninizde değişimler olabilir. İş hayatında ve çalışma düzeninde farklılıklar içinde olabilirsiniz. Köklü bitişler ve başlangıçlar evresinde olduğunuz bu ayda, yaşamınızda radikal değişimlere gidebilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu süreçle birlikte sizin ve ailenizin sağlıyla ilgili destekler öne çıkabilir. Köklü tedavilerle rahatsızlıklara son verebilirsiniz. Beslenme düzeninizi iyileştirmek, iç huzurunuzu korumaya ve var etmeye odaklanmak beden sağlığınızı da geliştirecektir. Eğitimler, hobiler, ek işler ve ek projeler gündeminizde olabilir. Meslek hayatınızda köklü bir rota değişikliğine gidebilirsiniz. Çalışma ortamında yeni düzenlemeler yapılabilir, tadilatlar ev ve iş yerinde gerçekleşebilir.