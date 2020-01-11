HABER
  4. Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2019'da, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi - Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "2018'in geliriyle karşılaştırıldığında 2019'da yüzde 40'lık artış gerçekleşti" - "İl bazında en fazla gelir Ankara, Antalya ve Hatay'da elde edilirken, okullar düzeyinde Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk sırada yer aldı" - "Alan bazında en fazla gelir yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımında sağlandı" - "2020'de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde imkan ölçüsünde üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde 2019'da yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimi AA muhabirine değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Ankara'da 2019'da yaklaşık 36 milyon lira, Antalya'da 19 milyon lira ve Hatay'da 17 milyon liralık üretimin gerçekleştirildiğini belirten Özer, "En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 7 milyon liralık üretim yapan bu liseyi, 6 milyon liralık üretimle Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5,3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi." bilgisini verdi.

Özer, 2019'da en fazla gelirin yiyecek içecek hizmetleri alanında sağlandığını kaydederek, "Yaklaşık 83 milyon liralık üretim yapılan yiyecek içecek hizmetleri alanını, 64 milyon liralık üretimle konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve 56 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı izledi." dedi.

- Öğrenciye ödenen katkı payı yüzde 48 arttı

Mahmut Özer, Bakanlık olarak uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan uygulamanın kapasitesini artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarının da artırıldığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimiz, üretime yaptıkları katkı oranında gelirden pay alıyor. Öğrencilerimiz asgari ücret miktarı kadar ücret alabiliyor. Döner sermaye gelirlerinden Hazine kesintisinin 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşmesi 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretimde bu kapsamda yapılan üretimin artmasına neden oldu ve 2018'e göre yüzde 40'lık artışla yaklaşık 392 milyon liralık gelir elde edildi.

Öğrencilerin bu üretimden aldığı katkı payı 2019'da 2018'e göre yüzde 48 arttı ve yaklaşık 22 milyon liraya ulaştı. Bu, mesleki ve teknik eğitim algısını ve öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime yönelimlerini olumlu etkiliyor."

Özer, 2019 değerlendirildiğinde iki problemin varlığını sürdürdüğünü belirterek, bunlardan ilkinin, sektörlerin en çok kümelendiği İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bu kapsamda yapılan üretimlerin istenilen seviyeye ulaşmaması olduğunu ifade etti.

Üretim yapılan ve hizmet sunulan alanların, eğitim verilen alanların tamamını kapsamamasının ve az sayıda alanda yoğunlaşmasının da bir diğer problemi oluşturduğunu kaydeden Özer, "Bu nedenle 2020'de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde imkan ölçüsünde üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019'da bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı50 yıllık hayal gerçek oldu; Reyhanlı Barajı'na su verilmeye başlandı
Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişmeKaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.