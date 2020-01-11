Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde 2019'da yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimi AA muhabirine değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Ankara'da 2019'da yaklaşık 36 milyon lira, Antalya'da 19 milyon lira ve Hatay'da 17 milyon liralık üretimin gerçekleştirildiğini belirten Özer, "En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 7 milyon liralık üretim yapan bu liseyi, 6 milyon liralık üretimle Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5,3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi." bilgisini verdi.

Özer, 2019'da en fazla gelirin yiyecek içecek hizmetleri alanında sağlandığını kaydederek, "Yaklaşık 83 milyon liralık üretim yapılan yiyecek içecek hizmetleri alanını, 64 milyon liralık üretimle konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve 56 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı izledi." dedi.