Meslek öğrenen hükümlüler okulları yeniliyor

KİLİS (AA) - Kilis'te "Eğitime Destek Projesi" kapsamında açık cezaevinde kalan hükümlülere yönelik düzenlenen "İnşaat Teknolojisi-Su Bazlı Boya Meslek Edindirme Kursu"nu başarıyla tamamlayan mahkumlara sertifikaları verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, hükümlüler tarafından tadilatı gerçekleştirilen Tahtalı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen sertifika töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kilis Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen kursta hükümlülere 176 saat teorik eğitim verildiğini söyledi.

Kursu tamamlayan hükümlülerin okulların tadilat işlerini yapacağını ifade eden Durmuş, "Bu tür projelerle hükümlülerimiz aynı zamanda meslek sahibi olmaktalar. Boyacılık faaliyetlerini cezaları infaz olduktan sonra da devam ettireceklerdir. Eğitime Destek Projemiz yaz boyunca devam edecek. Bu sayede hükümlülerimizin sosyal yaşama alışmaları da sağlanacaktır. Amacımız, hükümlülerimizin cezalarını infaz ederken hayata kazandırılmalarını sağlamaktır." diye konuştu.