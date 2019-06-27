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Meslek öğrenen hükümlüler okulları yeniliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kilis'te "İnşaat Teknolojisi-Su Bazlı Boya Meslek Edindirme Kursu"nu başarıyla tamamlayan 8 hükümlü, köy okullarını onaracak

KİLİS (AA) - Kilis'te "Eğitime Destek Projesi" kapsamında açık cezaevinde kalan hükümlülere yönelik düzenlenen "İnşaat Teknolojisi-Su Bazlı Boya Meslek Edindirme Kursu"nu başarıyla tamamlayan mahkumlara sertifikaları verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, hükümlüler tarafından tadilatı gerçekleştirilen Tahtalı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen sertifika töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kilis Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen kursta hükümlülere 176 saat teorik eğitim verildiğini söyledi.

Kursu tamamlayan hükümlülerin okulların tadilat işlerini yapacağını ifade eden Durmuş, "Bu tür projelerle hükümlülerimiz aynı zamanda meslek sahibi olmaktalar. Boyacılık faaliyetlerini cezaları infaz olduktan sonra da devam ettireceklerdir. Eğitime Destek Projemiz yaz boyunca devam edecek. Bu sayede hükümlülerimizin sosyal yaşama alışmaları da sağlanacaktır. Amacımız, hükümlülerimizin cezalarını infaz ederken hayata kazandırılmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Fikret Büyüktopcu da hükümlülerin cezalarını toplumdan dışlanmadan çekmelerini hedeflediklerini söyledi.

Hükümlülerin topluma kazandırılması kadar meslek sahibi olmalarının da önemli olduğuna işaret eden Büyüktopcu, proje sayesinde eğitime destek verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Hükümlülerin, proje kapsamında belirlenen 11 köy okulunun daha bakım ve onarımını yapacağı belirtildi.

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açık cezaevi Hükümlü Kilis tadilat

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