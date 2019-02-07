"Meslek okullarındaki çocuklarımız için müjdelerimiz olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz." dedi.

Bakan Selçuk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), "Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü"nün imza töreninde yaptığı konuşmada, artık "Mesleki ve teknik eğitim önemlidir." demekten vazgeçtiklerini belirterek, bunun ötesinde icraat anlamında bir dönemi şahlandırmak istediklerini ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini vurgulayan Selçuk, bu konuyu hep beraber yücelteceklerini anlattı.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştürmeleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şekilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Milli Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitimdir. Bu konu Türkiye'nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye'de ilerleyeceğini göreceksiniz. Bursa, ihracat, gelenek, tarihsellik açısından çok özel bir yere sahip. Eğer mesleki ve teknik eğitim Türkiye'de yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa'nın katkısı bunda çok büyük olacak."