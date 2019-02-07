HABER

"Meslek okullarındaki çocuklarımız için müjdelerimiz olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz" - "Benim Milli Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitimdir. Bu konu Türkiye'nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz." dedi.

Bakan Selçuk, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), "Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü"nün imza töreninde yaptığı konuşmada, artık "Mesleki ve teknik eğitim önemlidir." demekten vazgeçtiklerini belirterek, bunun ötesinde icraat anlamında bir dönemi şahlandırmak istediklerini ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini vurgulayan Selçuk, bu konuyu hep beraber yücelteceklerini anlattı.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştürmeleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şekilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Milli Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitimdir. Bu konu Türkiye'nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye'de ilerleyeceğini göreceksiniz. Bursa, ihracat, gelenek, tarihsellik açısından çok özel bir yere sahip. Eğer mesleki ve teknik eğitim Türkiye'de yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa'nın katkısı bunda çok büyük olacak."

Selçuk, bu iş birliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili mesafe almayı, dünya ile rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya kavuşmayı hep birlikte başaracaklarını belirten Selçuk, "Biz işin içine girdikçe bunu çok rahatlıkla yapabileceğimizi görüyoruz. Desteklerinizi, dualarını bekliyoruz. Eğer buradaki çalışmanın sonunda ortaya çıkacak ürünleri de hep birlikte takip edersek, sadece bir protokol imzalamanın ötesinde bunların etki analizlerini de izleme fırsatı bulursak o zaman çok daha değerli kılacağız. Bu örneği de inşallah Türkiye'nin diğer şehirlerine model olarak göstereceğiz." diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma hamlesinde önemli rol üstlendiğine işaret ederek, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

Bakan Selçuk, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın vefat eden annesi Nermin Ulcay için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine geçti. Cenaze namazına katılan Selçuk, Rektör Ulcay'a başsağlığı diledi.

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Çorum'da jandarmadan kan bağışıÇorum'da jandarmadan kan bağışı
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyorJandarma vatan için can, millet için kan veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa mesleki ve teknik eğitim Milli Eğitim Bakanı Protokol ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

Yaya geçidinde halay çektiler

Yaya geçidinde halay çektiler

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.