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Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan eski astsubaylar Cumhur Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut, yasadışı yollardan Irak'a kaçmak isterlerken yakalandı.

Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Andaç köyü 23 numaralı Türkiye- Irak sınır taşı mevkiinde, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Özel Harekat birliklerince dün sınır hattında yapılan kontrolde, Irak'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan ve hakkında Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan KHK ile TÜBİTAK kurumundan ihraç edilmiş eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya'nın, Oğuz Tunç adına düzenlenmiş sahte kimlik ile beraberinde, oğlu ve kızı ile birlikte yakalandığı belirtildi. Yakalanan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya'nın, çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T Tipi Cezaevi'ne konulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede yapılan kontrollerde Irak ülkesine yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve hakkında 'Yurt dışına çıkış yasağı' bulunan 672 sayılı KHK ile TÜBİTAK kurumundan ihraç edilmiş eski astsubay Ömer Canbulat da yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli eski astsubay Ömer Canbulat çıkarıldığı Uludere Sulh Ceza Hakimliğince 'yasadışı sınır geçiş' suçundan 3 bin lira para cezası ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır. İlimiz sorumluluk bölgesinde başta PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleri olmak üzere, tüm terör örgütleri ve yasa dışı oluşumlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ırak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MEMLEKETİN PARASIYLA VATANINA HAİNLİK YAPAN ADİ İNSANLAR.
@aliosmansengul DAHA NE KADAR ÇOK HAİNİN OLDUĞU BEĞENİ BUTONUNDAN BELLİ
Yazın yediğin hurmalar tırmalar yavrum tırmalar
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