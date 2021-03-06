Mesut Hakkı Caşın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi

Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı’nın dışında Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü’ne kabul edilen Mesut Hakkı Caşın, Türk Hava Kuvvetleri’nin farklı üslerinde görev yaptı. 1988’de USAF’ın F-16 savaş uçakları projesinde Colorado Lowry, Texas Lackland, Miami Homestead, Dallas Sheppard Hava üslerinde eğitim alan Mesut Hakkı Caşın, 1999’da Türkiye Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli oldu.

MESUT HAKKI CAŞIN KİMDİR? 1956’da İzmir’de doğan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de bitirdi. Akademik eğitimine, Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans 1986), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans 1983), Texas San Antonio College’de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam eden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Doktora Eğitimini (1994) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’ konusunda tamamladı.

Mesut Hakkı Caşın, Doktora Eğitimini (1994) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Birçok kitabı ve makalesi bulunan Mesut Hakkı Caşın, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

“Rus İmparatorluk stratejisi” kitabıyla 2002’de doçentliğe, 2008’de de “Uluslararası Terörizm” çalışmasıyla da profesörlüğe hak kazanan Mesut Hakkı Caşın, Jeopolitik, Perception, MSI dergilerinin editör kurulunda görev alırken, Türkiye’deki gazete ve dergilerde dış politika yazarlığı yaptı.

İstanbul Barosu, ABD Barosu ve TÜDAV üyeliği bulunan Mesut Hakkı Caşın, Enerji Hukuku, Uluslararası Hukuk, Karadeniz, Rusya, Türk Boğazları, Uluslararası Terörizm, Silahsızlanma, Siber Güvenlik, Uluslararası Güvenlik Stratejileri, NATO, Harp Tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleler kaleme aldı.

Mesut Hakkı Caşın, ‘’Cyber Security Policies and Critical Infrastructure Protection’’, ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’, ‘’Uluslararası Anlaşmalar Hukuku’’, ‘’Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları’, “Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası”, ‘’Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları’’, “Rus İmparatorluk Stratejisi”, “Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri”, ‘’Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma-Barış Sarkacı ‘’, ‘’ Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar”, “Uluslararası Terörizm”, ‘’ Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı? ‘’, ‘’II. Dünya Savaşı Tarihi’’ ve ‘’Siyasi Tarih’’ gibi kitapları yazdı.