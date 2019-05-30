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Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

TÜRK asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa tamamlandı.

Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- TÜRK asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa tamamlandı. Nişanlısı Amine Gülşe ile bu yaz evlenecek olan Özil'in, balayını yeni villasında geçireceği öğrenildi.
Arsenal'ın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, geçen yıl iş insanı Acun Ilıcalı ile birlikte, Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırdı. Geçen yıl başlayan inşaatlar tamamlandı. Özil'in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazinde yaptırdığı 2 katlı villası, 10 milyon liraya tamamlandı. Ilıcalı'nın tek parselde yapılan villasının inşaatı da sona erdi.
İngiltere'de Premier Lig'in sona ermesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul'da dünya evine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'ya bu kez balayı için gelecek. Öte yandan Özil'in Alaçatı'nın merkezindeki Değirmen Dağı Mevkisi'nde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti. Özil'in, kumdan mini futbol ve voleybol sahası yaptırdığı, bu alanın etrafını ağlarla çevirdiği görüldü.
Bugünkü değerinin 15 milyon TL olduğu belirtilen villanın inşaatı sürerken, arazinin yakınında yer alan tarihi mezarların korunması için '1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı da öğrenildi. Her geçen yıl daha popüler bir hale gelen Alaçatı'da özellikle merkeze yakın bölgelerde satılık ev fiyatları 2 milyon liradan başlıyor.

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Mesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecekMesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecekMesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecekMesut Özil, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek

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