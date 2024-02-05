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Mesut Özil'e 'DAVA' ile siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarının reklam yüzü olabilir!

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Türkiye kökenli bir grubun öncülüğünde kurulan siyasi oluşum iki ülkenin de gündeminde. Partileşme yolunda ilerleyen DAVA'nın yetkililerinden gelen 'Mesut Özil' açıklaması ise şaşkına çevirdi. Geçen yıl Başakşehir'de futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Almanya'da siyaset sahnesinde yeni bir sayfa açabilir.

Mesut Özil'e 'DAVA' ile siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarının reklam yüzü olabilir!

Almanya'da Türk toplumunun, Müslüman toplumunun, azınlığın sesini duyurmak hedefiyle yola çıkan DAVA (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) ülkenin gündemine hızla yerleşti. Partinin kısaltmasının DAVA olması da Türk siyasetindeki yankılarıyla dikkat çekiyor.

'ERDOĞAN VE AK PARTİ' İDDİALARI KONUŞULUYORDU

DAVA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Söz konusu iddia parti tarafından "Erdoğan hükümeti veya başka hükümetlerle bağlantımız yok. Onlara ihtiyacımız da yok" denerek yalanlamıştı.

MESUT ÖZİL İÇİN YENİ SAYFA MI AÇILIYOR?

Alman Bild gazetesine demeç veren 53 yaşındaki Fatih Zingal'ın çarpıcı açıklamasıyla Mesut Özil iddiası gündemi hareketlendirdi. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in DAVA'dan siyaset sahnesine atılabileceği konuşuluyor.

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DAVA'NIN REKLAM YÜZÜ OLABİLİR

Hazirandaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan DAVA, partinin çalışmalarına Mesut Özil'i de reklam yüzü olarak dahil etmek istiyor. Genel Başkan Zingal, bu süreçte Özil'den destek bulabileceklerini umduklarını belirterek "Harika biri olduğunu düşünüyoruz. Alman milli takımı için çok iş yaptı. Harika bir futbolcu, harika bir toplumsal figür" diye konuştu.

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Zingal, Özil'in DAVA'nın reklam yüzü olarak kullanılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtip şöyle devam etti:

"Özil'le DAVA'nın programı net bir şekilde görülebilir: Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, tamamen entegre olduğunuz değerlendiriliyor. Birdenbire dışlanıyorsunuz."

Menajeri ise Özil'in DAVA ile olası bir ilişkisi olup olmadığı konusunda yanıt vermedi.

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Almanya Mesut Özil dava
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