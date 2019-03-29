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Mesut Üner: “Çatalca’nın bugününü ve yarınlarını tasarlayacağız, şehri geleceğe taşıyacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Çatalca’nın bugününü ve yarınlarını tasarlayacağız, şehri geleceğe taşıyacağız.

Mesut Üner: “Çatalca’nın bugününü ve yarınlarını tasarlayacağız, şehri geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Çatalca’nın bugününü ve yarınlarını tasarlayacağız, şehri geleceğe taşıyacağız. Kaynaklarımızı etkin olarak yönetecek, tasarrufu esas alırken yeni kaynak üretmeyi elden bırakmayacağız. Çatalca’ya aşkla hizmet edeceğiz” dedi.
AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı. Üner, Çatalca’nın hak ettiği hizmeti vereceklerini vurgulayarak, “Kadim şehircilik anlayışımızı, modern ve çağdaş şehircilik anlayışıyla entegre edeceğiz. Çatalca’nın bugününü ve yarınlarını tasarlayacağız, şehri geleceğe taşıyacağız. Kaynaklarımızı etkin olarak yönetecek, tasarrufu esas alırken yeni kaynak üretmeyi elden bırakmayacağız” dedi.

“Çatalca’ya aşkla hizmet edeceğiz”
Tevazu, samimiyet ve gayret ile gönülden çalışacaklarını vurgulayan Üner, “Şehrin her bir sakini yönetimin doğrudan paydaşı. Katılımcı, işlek ve olgun bir demokrasi, yönetim anlayışımızın temelidir. Ciğerlerimiz sağlam, kondisyonumuz tam, ben ve ekibim formdayız. Çatalca’yı hak ettiği eser ve hizmetlerle donatacak, Çatalca’ya aşkla hizmet edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret ile çok çalışmaya, Çatalca’mızı hak ettiği hizmet ve eserlerle donatmaya söz veriyorum. Sizleri; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yükselen Türkiye’ye, Çatalca’dan yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum” dedi.

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