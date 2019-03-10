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Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yılmaz, kanserli tümor operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyerek "Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Geçen Ocak ayında akciğer ameliyatı olan Mesut Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen soru yağmuru üzerine sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Mesut Yılmaz'ın o açıklaması...

"Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım, dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme:

Ocak ayında yaptırdğım rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tesbit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florance Nightingale hastanesinde Prof.Dr.Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim. Halen Prof.Dr.Sualp Tansan nezaretinde önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir. İlgilenen yorum yapan ve arayan herkese teşekkür ediyorum.

En derin saygı ve sevgilerimle.

Mesut YILMAZ"

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