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  4. Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte karışık bitki çayı tarifi

Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte karışık bitki çayı tarifi

22.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayları geldi çattı. Deniz sezonu yavaş yavaş açılırken fazla kilolar başlara bela olmaya başladı. Yağ yakıcı bazı karışımlarla fazla kilolarınızdan daha kolaylıkla arınabilir ve bu yazı daha keyifli geçirebilirsiniz.

Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte karışık bitki çayı tarifi

İstikrarlı bir şekilde yağ yakmak için spor ve düzenli beslenme en önemli yollardan biridir. Ancak bununla beraber metabolizmayı artırıcı, yağ yakımı hızlandıran karışımlar hazırlamak, zayıflama sürecinizde size yardımcı olacak. İşte yağ düşmanı karışık bitki çayı tarifi...

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI

Bilindiği üzere zencefil, tarçın, limon, karanfil ve biberiyenin yağ yakıcı özelliği bulunuyor. Bu malzemelerle hazırlanan doğal içecek, metabolizmanızı 8 kata kadar hızlandıracak. Ayrıca tüm gece yağ yakımına neden olacak.

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI TARİFİ

2 bardak su
2-3 tane karanfil
1 tarçın çubuğu
Yarım limon
2 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil
2 kaşık biberiye

2 bardak suyun içerisine biberiyeleri alın. Ardından zencefil, karanfil ve tarçını ilave edip 5 dakika kaynatın. Yatmadan 1-2 saat önce ılıkken içebilirsiniz.


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