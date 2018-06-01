Metabolizmayı iyileştirmenin 7 yolu

Kilo kontrolü söz konusu olduğunda, hemen egzersiz yapmaya ya da diyet yapmaya başlıyoruz. Ancak diyet ve egzersiz sağlıklı yapılmadığı zaman daha büyük problemlere yol açabilir. Size yardımcı olacak metabolizma geliştiren, kilo alımını engelleyen 7 öneriyi bir araya getirdik.

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Orta yaş kilo alımı tiroid veya böbreküstü bezlerinin bozukluğundan kaynaklanabilir. Özellikle tiroid bezi bozukluğu kilo almasına neden olan bazal metabolik hız azalmasına neden olur. Sağlıklı kalmak ve metabolizmanızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak istiyorsanız, yılda bir kez endokrinolog veya aile doktorunuzu ziyaret edin ve endokrin sisteminizi test ettirin.

Uyku

Çalışmalar, uyku eksikliğinin yüksek gıda alımına ve sonuç olarak kilo alımına bağlı olabileceğini göstermiştir. Yeterince uyuyamıyorsanız, vücudunuzun fazla uyanıklık için ekstra enerji alması gerekir ve kendinizi aç hissedersiniz. Sonuç olarak, gerekenden fazlasını yiyip fazladan kilo alırsınız. Günün en önemli öğünü olduğu ve metabolizmanınızı uyandırdığı için kahvaltınızı atlamadığınızdan emin olun. Fındık, çilek, yulaf ezmesi veya sebze ağırlıklı omlet yiyin. Vitamin ve lif ağırlıklı beslenmeniz sizi daha sağlıklı kılacaktır.