Metabolizmayı iyileştirmenin 7 yolu

Kilo kontrolü söz konusu olduğunda, hemen egzersiz yapmaya ya da diyet yapmaya başlıyoruz. Ancak diyet ve egzersiz sağlıklı yapılmadığı zaman daha büyük problemlere yol açabilir. Size yardımcı olacak metabolizma geliştiren, kilo alımını engelleyen 7 öneriyi bir araya getirdik.
Doktora gidin
Orta yaş kilo alımı tiroid veya böbreküstü bezlerinin bozukluğundan kaynaklanabilir. Özellikle tiroid bezi bozukluğu kilo almasına neden olan bazal metabolik hız azalmasına neden olur. Sağlıklı kalmak ve metabolizmanızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak istiyorsanız, yılda bir kez endokrinolog veya aile doktorunuzu ziyaret edin ve endokrin sisteminizi test ettirin.
Uyku
Çalışmalar, uyku eksikliğinin yüksek gıda alımına ve sonuç olarak kilo alımına bağlı olabileceğini göstermiştir. Yeterince uyuyamıyorsanız, vücudunuzun fazla uyanıklık için ekstra enerji alması gerekir ve kendinizi aç hissedersiniz. Sonuç olarak, gerekenden fazlasını yiyip fazladan kilo alırsınız. Günün en önemli öğünü olduğu ve metabolizmanınızı uyandırdığı için kahvaltınızı atlamadığınızdan emin olun. Fındık, çilek, yulaf ezmesi veya sebze ağırlıklı omlet yiyin. Vitamin ve lif ağırlıklı beslenmeniz sizi daha sağlıklı kılacaktır.
Aktif olun
Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesiyle, daha az hareket etme eğilimindeyiz. Giderek daha fazla insan yarı zamanlı işleri ya da evden çalışmayı tercih ediyor, bu da çoğu zaman sahip olduğumuz 15-20 dakikalık günlük yürüyüşlerden mahrum kalmamıza neden oluyor .Vücudunuzu iyi durumda tutmak, sağlıklı kalmak ve daha fazla yağ birikimi riskini azaltmak
için, günlük yürüyüşlerinizi günlük olarak yapın ve haftada en az 3 kez egzersiz yapmak için zaman ayırın.
Egzersizlerinizi geliştirin
Egzersiz yapıyorsanız, egzersiz programlarınızın daha az etkili olduğunu fark ederseniz, yüksek yoğunluklu ara egzersizi deneyin. Araştırmalar, 15 dakikalık ara egzersizin bile bir saat süren yoğun egzersizden bile daha etkili olabileceğini kanıtladı.
Yeterince su içmek
Yemekten önce içme suyunun sizi doldurabileceğini ve daha az yemenizi sağlayabileceği bilinen bir gerçek. Su ayrıca metabolizmayı da hızlandırıyor. Araştırmalar, 0.5 litre suyun bir saat içinde % 25'e kadar metabolizmayı artırabildiğini gösteriyor.
Metabolizmayı yavaşlatan ürünlerden kaçının
Beyaz ekmek ve beyaz makarna, gibi sindirimi yavaşlatan gıdalar işlenmiş beyaz undan yapılır. Vücudunuz beyaz undan elde edilen yiyecekleri sindirmek için daha az kalori harcar, mümkün olduğunca bu gıdaları hayatınızdan çıkarın. Ayrıca yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) içeren meşrubat ve aperatiflerden de kaçınmalısınız. Üreticiler genellikle bu tatlandırıcıyı ucuz olduğu için kullanırlar.
Metabolizmayı hızlandıran ürünler yiyin
Çalışmalar günde 4 bardak yeşil çay içmenin vücut ağırlığını ve sistolik kan basıncını (Kalbin her atışı sırasında alınan en yüksek basınç) azaltabileceğini göstermiştir. Yeşil çayda bulunan Epigallocatechin gallate (Yeşil çayda bulunan antioksidan bir madde) yağ oksidasyonunu arttırır ve enerji tüketimini yaklaşık % 4 oranında artırır.
Balık ve baharatlı biberler, yağ yakmanıza yardımcı olacak diğer ürünler arasındadır. Sadece yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri, açlık ve iştahı azaltabilirken, İçeriğinde kapsaisin (acı biberin acı olmasını sağlayan madde) bulunan Meksika ve habaneros biberleri vücudun daha fazla ısı üretmesini ve daha fazla kalori yakmasını sağlar.
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