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Metabolizmayı motor gibi çalıştıran besinler

15.12.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo verme sürecinde çok büyük etkisi olan metabolizma hızı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Metabolizma hızını ise etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, yeterli ve dengeli beslenmek, yeterli ve kalite uyku alımı, yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Metabolizmayı motor gibi çalıştıran besinler

Bazı besinlerin de metabolizmayı ekstra olarak hızlandırdığı bilinmektedir. Bu yazıda metabolizmamızı hızlandıran besinleri inceleyeceğiz. Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi.

ACI BİBER

İçeriğindeki kapsaisin ile vücudun kalori yakma hızında artışa neden olarak metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Acı biber aynı zamanda yağ dokularında enerji harcanmasının artmasını sağlarken insülin seviyelerinin de düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

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KAHVE VE YEŞİL ÇAY

Fenol bileşikler içeren yeşil çay, vücut ısısında artışa neden olarak metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki kafein de bu hızın artmasını desteklemektedir. Bu sebeple kafein içeren içecekler de metabolizmayı hızlandırmak için önerilmektedir.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllı besinler lif içerikleri yüksek olması sebebi ile sindirimleri sırasında harcanan enerji miktarı artış göstermektedir. Aynı zamanda lifli besinlerin tokluk süresini uzatmaları sebebi ile zayıflama üzerinde de çok olumlu etkileri bulunmaktadır.

ANANAS

İçeriğindeki bromelain sayesinde sindirimin kolaylaştırılmasını sağlarken aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır.

BROKOLİ

Lif içeriği çok yüksek olan brokoli, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olurken metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.

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ELMA VE ARMUT

Elma metabolizma hızını artırırken aynı zamanda karaciğerin de arınmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki metiyonin ve peptidler yardımı ile kolesterol seviyelerinde düşüşe sebep olurken glikoz seviyelerinin de dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Armut da elma ile benzer etkiler göstererek yüksek lipid seviyelerinin dengelenmesini sağlamakta ve metabolizmayı hızlandırmaktadır. Aynı zamanda lif içeriklerinin de yüksek olması sebebi ile sindirimleri sırasında ekstra bir enerji harcanmaktadır.

BAHARATLAR

Kapsaisin içeren zencefil, kekik, tarçın gibi baharatlar vücut ısısında artış meydana getirerek metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar.

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER

Proteinden zengin besinlerin sindirim süresi uzun olduğu için bu sürede metabolizmanın harcadığı enerji artış göstermektedir. Proteinden zengin besinlerin tüketilmesi ile tokluk süremiz uzarken metabolizma hızımız da artış göstermiş olacaktır.

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