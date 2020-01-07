Metal işçilerinin toplu sözleşme süreci

İSTANBUL (AA) - Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesine muhatap yaklaşık 130 bin işçiden 110 bininin Türk Metal üyesi olduğunu belirten Kavlak, "Üyelerimizin de katılımıyla uzun bir çalışma sonucunda bir taslak hazırladık. Üyelerimize iki büyük anket uyguladık. 700 temsilci arkadaşımızı Ankara'da topladık. Onların bu sözleşmeden beklentilerini tespit ettik. Sözleşmeye bu şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Kavlak, geçen dönem imzalanan toplu sözleşmede alınan ücret zamları ve sosyal hakların üyelerini memnun ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yüzyılın sözleşmesi olarak adlandırdığımız bu sözleşme kamuoyundan da büyük bir destek görmüştü. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler gittikçe artan enflasyon ve hayat pahalılığı, birbiri ardına gelen zamlar nedeniyle üyelerimiz son iki yılda ciddi bir kayıp yaşadı. Kayıplarımızı telafi edecek ve üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret için taslağımızı hazırladık ve ilk altı ay için yüzde 26-28 oranında bir artış talep ettik. MESS ücret zammını dönemsel enflasyon oranı olarak teklif etti. Ancak işçiye, memura, emekliye gelince çok daha düşük bir enflasyon hesabı bizlere dayatılıyor. Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. O nedenle biz, toplu sözleşme masasına TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre oturamayız. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için 7 Ekim günü masaya oturduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan tarafların anlaşmasıyla geçtik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Özellikle parasal maddelerde MESS'le uzlaşamadık. Bize verilen altı aylık yüzde 6,05'lik ücret artışını kabul etmedik ve uyuşmazlık zaptını tutarak masadan kalktık. Şu anda resmi arabulucu aşamasındayız. Arabulucu yaptığı iki toplantıda da tarafları uzlaştıramadı. Raporunu sanıyorum bugünlerde verecek."