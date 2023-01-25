Metaverse’te oto galerisi açtılar! "Türkiye’de bir ilk"

İlk olarak 90’lı yıllarda ortaya atılan metaverse kavramı, teknolojik gelişmeler sayesinde uygulanabilir hale geldi. Hal böyle olunca çeşitli firmalar yaşanan gelişmeler ışığında çağa ayak uydurmak için çalışmaya başladı. Bir oto galeri firması ise Türkiye’de bir ilke imza attığını söyleyerek mevcut galerisinin dijital ikizini Decentraland platformunda hizmete sunduğunu açıkladı.

Firmanın dijital galerisinde elektrikli araçların sergilendiği belirtildi.

Galeriyi görmeye gelen ziyaretçilerin; söz konusu araçların dijital modellerini inceleyebildiği, firmanın sosyal medya hesaplarına ve online mağaza linklerine erişebildiği aktarıldı.

