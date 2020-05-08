HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji 12 ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12 ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 18:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan verilere göre Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12 ili uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
İstanbul trafiği eski günlerindeki gibi!İstanbul trafiği eski günlerindeki gibi!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
İstanbul'da trafik eski günlerine döndü

İstanbul trafiği eski günlerindeki gibi!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş açıkladı! İşte 'yeni normal' hayat

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İşte 'yeni normal' hayat

İstanbul Valiliği'nden pazar yerleri açıklaması

İstanbul Valiliği'nden pazar yerleri açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "maske ve eldiven" uyarısı

Bakanlık'tan kritik uyarı! 72 saat sonra...

CHP'den Serik Belediyesi açıklaması

CHP'den Serik Belediyesi açıklaması

RTÜK'ten cezaların taraflı verildiği iddialarına yanıt

RTÜK'ten cezaların taraflı verildiği iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.