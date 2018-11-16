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Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun, sıcaklıkların aralık, ocak ve şubat aylarında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-2 derece, diğer yerlerinde ise 0,5-1 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğünü aktardı. Yağışların da söz konusu aylarda yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında beklendiğine dikkati çeken Coşkun, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış öngördüklerini vurguladı.

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun iklimin, bir yerde uzun bir zaman periyotu içinde her gün gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade ettiğini belirtti. Coşkun, "Eğer bugünün hava durumunu bilir ve bunun geçmişle farkını ortaya koyabilirsek, gelecek planlarımızı yapabiliriz" dedi.

Coşkun, bu kapsamda uzun dönemli periyota bakıldığında, Türkiye'nin 1981-2010 kış mevsimi ortalama sıcaklığının 3,6 derece olduğunu, 2017-2018 kışı ortalamasının ise 6,4 dereceyle mevsim normallerinin 2,8 derece üstünde gerçekleştiğini bildirdi.

37 yıllık verilere bakıldığında, kış mevsimindeki sıcaklık değerlerinde artış gözlendiğine işaret eden Coşkun, geçen kış mevsiminde ortalama sıcaklıkların sadece Bolu ve Karabük dolaylarında mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Coşkun, sıcaklıkların aralık, ocak ve şubat aylarında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-2 derece, diğer yerlerinde ise 0,5-1 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğünü aktardı. Yağışların da söz konusu aylarda yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında beklendiğine dikkati çeken Coşkun, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış öngördüklerini vurguladı.

SOĞUĞUN YERİNE ILIK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Coşkun, hafta ortasından itibaren yurdu etkisine alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Yurdumuz üzerindeki soğuk ve yağışlı hava sisteminin bugün de kuzey ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra cumartesi günü ülkemizi terk etmesini öngörüyoruz. Buna karşın hafta sonundan itibaren batı bölgelerimizin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini tahmin ediyoruz."

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Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun Mutlu Coşkun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hava tahminlerini bile artık tut duramıyorsunuz nasıl bir iktidar nasıl bir yönetimsiniz. İstanbullulara geçen seni aptal ettiniz ha kar yağdı bugün yağacak yarın yağacak
hava durumu programı gibi oldun zamları ülkenin geldiği durumu bu kadar haber yapmadın
bu Erzurum içinde geçerlimi g.tümz donuyor adeta
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