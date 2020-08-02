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Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan verilere göre Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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