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Meteoroloji'den 3 il için uyarı! "Kuvvetli olacak"

23.03.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır ve Şanlıurfa için "sağanak" uyarısı yapıldı. Öte yandan Elazığ'da da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den 3 il için uyarı! "Kuvvetli olacak"

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü ile 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ için sağanak uyarısı yapıldı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre 24 Mart Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri genelinde kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, cumartesi günü ise, gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

ELAZIĞ İÇİN UYARI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." denildi. (İHA)

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