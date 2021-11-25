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Meteoroloji'den 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı

25.11.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da yoğun kara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ŞEKLİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Bingöl Elazığ Tunceli
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