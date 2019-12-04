Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. DON OLAYI BEKLENİYOR



Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklığın kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

04 Aralık 2019 - (Çarşamba)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

????️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

????️Hava sıcaklığı; Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qmMuAoFYyT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 4, 2019 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.