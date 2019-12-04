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Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 06:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Aralık hava durumu tahmini raporuna göre, bugün yurdun iç kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da ise havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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DON OLAYI BEKLENİYOR

Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklığın kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

BURSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

BAYBURT °C, 3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu


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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur

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