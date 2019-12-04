Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
DON OLAYI BEKLENİYOR
Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklığın kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
04 Aralık 2019 - (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 4, 2019
⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
????️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!
⚠️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
????️Hava sıcaklığı; Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qmMuAoFYyT
BURSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
BAYBURT °C, 3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
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