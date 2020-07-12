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Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 08:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 4 ildeki kuvvetli yağışa dikkat çekilirken, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

IĞDIR'DA SEL HASARA NEDEN OLDU

Öte yandan, Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisini artırmasıyla bazı köylerde yaşanan sel nedeniyle hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezrasında etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle oluşan selde ev ve ahırlarda hasar meydana gelirken, birkaç hayvan da telef oldu. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, sağanağın yaşandığı mezraya gitti. Köylülerle birlikte hasar oluşan yerleri ve selin geldiği bölgeyi gezen Sarıibrahim, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, bölgedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlimizin Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezramızda bir sel felaketi oldu. Dünden beri devam eden yağmur söz konusu. Köyün içindeki derelerin taşması sonucunda 2 çocuğumuzun kaybolduğu noktasında bilgiyle geldik ama çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Yaşanan sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu aktaran Sarıibrahim, "Bunları kaymakamlığımız en kısa zaman AFAD ile birlikte yerine koyacak. Köylülerimizle birlikteyiz, herhangi bir can kaybımız yok. Önemli olan cana zarar gelmemesi. Yarın itibarıyla İl Özel İdaresi ekipleri köyün içindeki ve taşkının olduğu yerlerdeki zararları giderecekler." diye konuştu.

Selin etkili olduğu mezrada yarın AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı da öğrenildi. Vali Sarıibrahim'e, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan da eşlik etti.

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