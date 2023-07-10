Meteoroloji'den 5 şehre 'sıcak hava' uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi.

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARI ÇIKMAYIN'

İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

Meteoroloji yetkilileri öte yandan, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(DHA)

