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Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış etkili olacak (28 Haziran hava durumu)

28.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminine göre bugün de çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak. Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporunda 8 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 28 Haziran Salı güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış etkili olacak (28 Haziran hava durumu)

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Dün birçok ilde etkili olan yağışlar sonrası bugün de çok sayıda şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 28 Haziran Salı hava durumu ile ilgili tüm detaylar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığının iç ver doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BATI KARADENİZ'E YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz (Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri) ile iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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