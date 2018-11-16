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Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın batı ilçeleri için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın Kaş ilçesinde, pazar günü ise Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Antalya

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