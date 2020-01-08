Meteoroloji'den birçok il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9
Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
Antalya: Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum