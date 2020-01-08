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  4. Meteoroloji'den birçok il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kar ve yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9
Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
Antalya: Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

(İHA)

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Meteoroloji hava durumu 8 ocak hava durumu

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