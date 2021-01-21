Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı (21 Ocak hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde özellikle kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı. Buzlanma nedeniyle yaşanabiliecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.