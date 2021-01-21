HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı (21 Ocak hava durumu)

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı (21 Ocak hava durumu)

21.01.2021 07:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı (21 Ocak hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz ve Doğu Anodolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bilgisini paylaştı. Gece ve sabah saatlerinde ise kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise sis, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgesinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde özellikle kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı. Buzlanma nedeniyle yaşanabiliecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE DURUM

Denizlerde ise Doğu Akdeniz’de fırtına beklendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de genellikle 1 ile 2 metre arasında olduğu ifade edilirken parçalı az bulutlu ve görüş mesafesinin iyi ya da orta derece olduğu bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde depremİzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?

En Çok Okunan Haberler

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksi 30 derece! Havaya serpilen kaynar su dondu

Havaya serpilen kaynar su dondu

İzmir'de açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler: Bakan olsam ne yazar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geldi! İşte ilk kararnameler

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı: Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş

'Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.