Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı