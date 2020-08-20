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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 02:16 | Son Güncelleme

Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji'den bugün için sağanak yağış uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış beklenildiği açıklandı.

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının diğer biraz azalacağı belirtildi.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzey batı yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60km/sa) olarak esmesi beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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