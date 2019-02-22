HABER

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji yeni uyarısında İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtti. İstanbul'da kar yağışının cumartesi günü akşam saatlerinde başlaması öngörülüyor. Kar yağışının ardından İstanbul'un kıyı ilçelerinde ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada hafta sonu soğuk ve kar beklendiğini kaydedilmişti. Meteoroloji'den yeni bir açıklama yapıldı. Yeni açıklamada kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

"YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Yarın cumartesi Marmara'da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor"

"3-8 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENMEKTEDİR"

"İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.

"BUZLANMA, TİPİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

"Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" (DHA)

5gn

Bu kış izlemeniz gereken 3 romantik film


Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
FSMVÜ'de Hocalı Katliamı şehitleri anıldıFSMVÜ'de Hocalı Katliamı şehitleri anıldı
Hz. Hamza Camii Taziye Evi hizmete açıldıHz. Hamza Camii Taziye Evi hizmete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar yağışı İstanbul kar yağışı Kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.