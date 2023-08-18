Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için hafta sonu uyarısı! Şemsiyelerinizi hazırlayın, bugünden itibaren başlıyor! (18-22 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasında, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul ve Marmara bölgesi hafta sonunu yağışlı geçirecek. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu açıklaması...

İSTANBULLULAR DİKKAT! ŞEMSİYELERİNİZİ HAZIRLAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre; İstanbul'da bugün, 19 Ağustos Cumartesi günü ve 20 Ağustos Pazar günü yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OALCAK?

Hava durumu hakkında Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor."

METEOROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ RÜZGAR' UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU



