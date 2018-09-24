Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, son 15 yılda Türkiye'de sonbaharın ılıman geçtiğini, yazı andıran sonbaharlar yaşandığını söyledi.

Uzun vade tahmin model çıktılarına göre aralık ayı ortalarına kadar yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 1 derece üzerinde seyredeceğini belirten Köse, "Ekim ayında Karadeniz kıyılarında, kasım ve aralıkta Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların mevsim normalleri üzerinde, geriye kalan yurdun büyük bölümünde ise yağışların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Köse, soğuk hava eşliğindeki kısa süreli, kuvvetli ve şiddetli sonbahar yağmurlarının sel, su baskınlarına, yıldırım, şimşek gibi olaylara, kıyılarda hortum oluşumuna neden olabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yılda ortalama 15 hortum oluştuğunu belirten Köse, haziran ile kasım ayları arasında meydana gelen hortumların, sonbahar yağışlarıyla da görülebileceğini anlattı.

"KIŞ MEVSİMİ MEVSİM NORMALLERİNDE"



Ahmet köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun vadeli tahmin modelleri, bu sene aralıktan itibaren kış mevsiminin mevsim normalleri civarında geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl ülkemizde en çok kar yağışı alan Erzurum başta olmak üzere birçok ilimiz kara hasret kalmıştı. Bu yıl bu kar yağışına olan hasret sona erebilir."

Köse, önümüzdeki 3 aya dair güncel tahminlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden takip edilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

