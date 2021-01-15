Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK Hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

15 OCAK YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu SAKARYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı