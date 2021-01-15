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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ocak İstanbul'da hava durumu)

15.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ocak verilerine göre Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

15 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu

SAKARYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu


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