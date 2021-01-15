Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu
SAKARYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
NİĞDE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu