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İstanbullular o güne dikkat! Sıcaklık 6 derece birden düşecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 05:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz bölgesindeki 6 il için şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağış bekleniyor. İstanbul'da ise 24 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığının 18 derece olması beklenirken 25 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 6 derece birden düşerek 12 derece civarında seyredecek.

İstanbullular o güne dikkat! Sıcaklık 6 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olacağı, perşembe günü bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Perşembe akşam saatlerine kadar sürecek yağışlar sonrası ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda kar yağışının yol açabileceği aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL'DA 24 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 24 Ekim Çarşamba günü parçalı güneşli ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklığın 14 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 25 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 25 Ekim Perşembe günü parçalı güneşli ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 6 derece birden düşerek 12 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklığın ise 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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