Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HIZI 100 KM'Yİ BULACAK Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'de fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için sarı, 3 il için turuncu uyarıda bulundu. KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van’ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına (60-80 km/s), Akdenizde tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 MART YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. GÜMÜŞHANE °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı RİZE °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.