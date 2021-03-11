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Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Mart hava durumu)

11.03.2021 07:52 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Mart hava durumu)

Meteoroloji'nin 11 Mart verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van’ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 100 KM'Yİ BULACAK

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'de fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için sarı, 3 il için turuncu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van’ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına (60-80 km/s), Akdenizde tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Toz taşınımı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul

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